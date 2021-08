Notizie Udinese – Ultimo allenamento della settimana. Ci sono novità?

Ieri è ufficialmente iniziata la stagione bianconera. Ottima vittoria per 3-1 e sedicesimi di finale conquistati senza patemi d’animo. Mister Luca Gotti è rimasto soddisfatto dalla prestazione dei suoi giocatori, nonostante manchi ancora...

Redazione

Ieri è ufficialmente iniziata la stagione bianconera. Ottima vittoria per 3-1 e sedicesimi di finale conquistati senza patemi d'animo. Mister Luca Gotti è rimasto soddisfatto dalla prestazione dei suoi giocatori, nonostante manchi ancora qualche acquisto che possa completare il team. Nonostante il buon momento che sta attraversando il team, nessun giorno di riposo aggiuntivo e subito tutti in campo per preparare il primo incontro di campionato. Andiamo a vedere come è andata questa sessione d'allenamento per gli uomini guidati dal tecnico italiano. Quali novità hanno caratterizzato la giornata e i prossimi impegni che ha nel calendario il club friulano.

La seduta

I titolari logicamente si sono meritati un po' di riposo. Per loro solo lavoro di recupero dalle fatiche dell'incontro e lavoro di scarico. Perciò nulla di pesante. Per chi invece ieri non è stato impiegato nei novanta minuti, c'è stata una vera e propria seduta d'allenamento. Come sempre al centro dell'allenamento, dopo una fase di riscaldamento, ci sono stati diversi esercizi tecnico tattici che hanno come scopo quello di far entrare tutti al meglio nei meccanismi del mister. La parte finale della seduta ha visto una partitella a campo ridotto. Domenica arriva finalmente un po' di meritato riposo per tutti. Scopri assieme a noi i prossimi impegni della compagine friulana.

I prossimi impegni

La testa per la squadra friulana è già al primo incontro di campionato, che sarà contro gli altri bianconeri, quelli di Torino, allenati da mister Max Allegri. Il match sarà tutt'altro che semplice, anzi si può parlare di una semi mission impossible. Sappiamo benissimo però che gli uomini di Luca Gotti si faranno rispettare come sempre e daranno tutto sul campo da gioco. A proposito di campo da gioco, ieri è andato in scena (come già detto) il primo match stagionale. Scopri chi ha sorpreso e chi invece ha deluso, nella prima uscita stagionale. I voti <<<