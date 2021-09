News Udinese – Il recupero dell’ultimo secondo / Torna un titolare

Il match di lunedì si avvicina. La squadra continua a credere di potercela fare, ma non sono solo belle notizie quelle che arrivano

Redazione

Il team bianconero viaggia sulle ali dell'entusiasmo verso Lunedì, ma la situazione fisica di alcuni giocatori guidati da Luca Gotti, non è al meglio. Nelle ultime due sedute, a turno, si sono riposati sia Molina che Jens Stryger Larsen. I giocatori sono dei punti cardine della società bianconera e dopo le fatiche con la nazionale non sono al meglio. Ci vuole una gestione oculata per poter essere sicuri di non dover mai fare a meno di loro. Anche i partenopei hanno diversi giocatori alle prese con problemi fisici. Vediamo la situazione dei campani e se qualcuno riuscirà a recuperare in tempo.

Il ritorno in campo

Il primo giocatore che ha dato forfait in questi giorni e nel match di Europa League, ma ora sembra pronto per poter tornare in un campo da calcio è Mario Rui. Ha rinunciato al match europeo per un solo motivo, un fastidio al flessore. Ora però sembra poter giocare anche se non è al meglio o recuperato totalmente. Si accomoderà in panchina il suo sostituto che era già pronto per potersi prendere il posto. Anche se al momento il ballottaggio era tra Di Lorenzo adattato a sinistra e Faouzi Ghoulam, ma anche l'algerino non è al meglio della sua forma. Un altro giocatore ha appena completato il recupero. Sara del match?

Vuole tornare

Si allena regolarmente con il gruppo, ma non si parla ancora di convocazione per lui. Potrebbero esserci delle sorprese? Stiamo parlando di Dries Mertens, il giocatore non ha ancora recuperato completamente dall'infortunio contro il Belgio, ma non vuole molare e fino alla fine potrebbe già guadagnarsi una convocazione domani, in vista del match di Lunedì sera. Spalletti vuole fare corda su un punto debole di Luca Gotti per vincere il match. Scopri assieme a noi di cosa stiamo parlando. Il tallone d'Achille <<<