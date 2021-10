Notizie Udinese – Maledizione Bergamo / Il Gewiss Stadium è un incubo

Domenica l'Udinese sarà chiamata alla proibitiva trasferta di Bergamo contro l'Atalanta. Servirà un'impresa

Il Gewiss Stadium (fino al 2019 Atleti Azzurri d'Italia) è una vera e propria maledizione per l'Udinese. Negli ultimi quattro anni, l'Atalanta ha vinto tutti gli incontri per un totale di 14 gol segnati e solo tre subiti. L'ultimo successo dei friulani risale al 11 dicembre del 2016 , quando i ragazzi allenati da Delneri si imposero per 1-3 grazie alle reti di Zapata, Fofana e Thereau. Ma ampliamo il raggio. Dal 2011 ad oggi (10 anni), possiamo contare cinque vittorie bergamasche, quattro pareggi, ed un solo successo dei bianconeri. Inoltre, nella mente di tutti i tifosi friulani c'è una partita indimenticabile. Riviviamola insieme .

Il 27 ottobre del 2019, l'Udinese fa visita all'Atalanta. I bianconeri sono reduci dalla vittoria interna contro il Torino, mentre i nerazzurri vengono dal clamoroso pareggio per 3-3 contro i biancoelesti di Inzaghi. I ragazzi di Gasperini non hanno ancora superato la beffa del turno precedente ed infatti è l'Udinese a passare in vantaggio con il gol di Stefano Okaka. Tuttavia, con il passare dei minuti, i nerazzurri si sciolgono e cominciano a fare sul serio. Al 21', Josip Ilicic pareggia i conti. Dieci minuti dopo, l'episodio che cambia il match: doppio giallo per Opoku e ospiti in dieci. Da quel momento, inizia la goleada. Muriel realizza il gol del 2-1, Ilicic cala il tris a fine primo tempo. Nella ripresa, l'attaccante colombiano si scatena e realizza altre due reti siglando una tripletta. In gol anche Mario Pasalic ed il giovane Amad Diallo. Atalanta batte Udinese 7-1. Una delle peggiori sconfitte di sempre per i friulani. Ma torniamo al presente. Ecco le probabili formazioni <<<