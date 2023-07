Udinese-Union Berlin / Le formazioni ufficiali: tante sorprese in campo

Tutti in campo per l'ultimo test stagionale che si giocherà in Austria. Il team di Sottil oggi se la dovrà vedere con l'Union; le scelte

L'Udinese si prepara per l'ultimo incontro del suo ritiro austriaco. L'avversario di oggi sarà tutto tranne che da sottovalutare, visto che stiamo parlando di una società di buon livello e che giocherà la prossima Champions League come l'Union Berlino. La squadra di Urs Fischer ha davvero scalato le gerarchie ed adesso è pronta per prendersi e togliersi anche diverse soddisfazioni europee. Non perdiamo altro tempo ed andiamo subito a vedere quali saranno le formazioni ufficiali e di conseguenze le scelte del tecnico Andrea Sottil. Il coach avrà optato per i titolarissimi, oppure si affiderà almeno inizialmente alle seconde linee? Andiamo a vedere nei dettagli .

Le scelte dei tecnici

Oggi mister Andrea Sottil ha sorpreso tutti. In campo ci sono diversi calciatori che difficilmente partiranno titolari appena si inizierà a fare sul serio. In primis su tutti c'è il portiere Daniele Padelli. Oggi tocca all'ex neroazzurro e campione d'Italia. Marco Silvestri partirà dalla panchina e lo vedremo sul campo da gioco soltanto a gara in corso. In difesa confermatissimi i tre titolari che hanno detto la loro contro il Lipsia. Nella seconda frazione ci dovrà essere spazio anche per il centrale belga Kabasele. A centrocampo giornata di riposo per Lazar Samardzic e maglia da titolare per il neo arrivato Zarraga che ha fatto benissimo nei 45 minuti giocati contro i tedeschi questo mercoledì. In attacco, invece, nessuna sorpresa. Sempre dal primo minuto Florian Thauvin e Beto. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sui giocatori. Ecco le parole di Marco Silvestri <<<