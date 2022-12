Vado-Udinese 1-0 / Il commento (LIVE) dell’incontro odierno

La squadra bianconera continua a lavorare in vista dei prossimi incontri. Oggi si scende in campo per un match amichevole con il Vado

Aggiornamento ore 11.50: Si conclude la prima frazione sul 1-0 per il Vado Ligure.

Aggiornamento ore 11.45: A pochissimo dalla fine della prima frazione arriva il primo gol dell'incontro. A portarsi in vantaggio è il Vado con un tiro all'interno dell'area piccola.

Aggiornamento ore 11.30: Alla mezz'ora, le due squadre sono ancora ferme sullo 0-0 e al momento non ci sono state grandi occasioni da gol

Aggiornamento ore 11: Fischio d'inizio

Il team bianconero scenderà tra meno di un'ora in campo per un'amichevole molto importante sotto il punto di vista storico. Il club del Friuli Venezia Giulia se la dovrà vedere contro il Vado Ligure in un match che è una vera e propria commemorazione dei cent'anni passati dalla vittoria della prima Coppa Italia. La partita si terrà proprio nella provincia di Savona e più precisamente all'interno dello stadio Ferruccio Chittolina. Si parla di una partita che riserverà diverse sorprese sotto tutti i punti di vista. Andiamo a vedere nel dettaglio le novità che ci saranno sul campo da gioco.

In campo non scenderà la prima squadra, ma tutta la primavera che ha ben figurato sabato scorso contro il Tabor Sezana. Questa partita darà la possibilità ai giovani ragazzi di fare la differenza e farsi notare anche dal tecnico Andrea Sottil. Sono tanti i giocatori messi sotto la lente di ingrandimento e tra questi ci sarà (quasi sicuramente) anche la giovane promessa nel giro della nazionale: Simone Pafundi. Non solo lui, come detto in precedenza, ha i riflettori puntati addosso anche perché pura Vivaldo Semedo ha riscontrato grandi aspettative nel corso di questa prima parte di campionato. Sicuramente farà piacere vedere come si comporta contro una squadra di assoluto livello.

Il Vado Ligure — La società che milita nella quarta categoria del nostro calcio ha intenzione di onorare nel migliore dei modi questo match, visto che potrebbe essere un'ottima rampa di lancio anche in vista del proseguimento della Serie D. Non ci resta che aspettare il fischio d'inizio dallo stadio nella provincia di Savona, per vedere tutte e due le squadre all'opera. Qua su MondoUdinese ci saranno tutti gli aggiornamenti sull'incontro di giornata.