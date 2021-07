Udinese – Due attaccanti hanno le valigie in mano: i dettagli

Due attaccanti non rientrano nei piani della società. Marino sta cercando una nuova sistemazione: i dettagli

Redazione

L’Udinese continua la preparazione in vista della prossima stagione. Questo pomeriggio, alle ore 18, andrà in scena l’amichevole contro il Lens. I ragazzi di Gotti vogliono riscattare l’inaspettata sconfitta contro lo Sturm Graz di tre giorni fa. Intanto, la società è al lavoro per migliorare la rosa. Oltre a Marco Silvestri e Destiny Udogie arriverà qualche altro innesto. L'obiettivo numero uno è la nuova punta titolare. I tifosi sognano il colpo Alario, ma è molto difficile. Più fattibili le operazioni per Inglese, Satriano o Strelec. Inoltre, Marino è impegnato anche a cercare una sistemazione a tutti quei giocatori che non rientrano più nei piani tecnici. Due giocatori hanno le valigie in mano. Scopriamo di chi si tratta.

Ryder Matos

Il primo nome è quello di Ryder Matos. Il brasiliano è reduce da un'ottima stagione all'Empoli dove in ventotto partite ha realizzato sette gol e fornito tre assist. Il classe '93 ha diverse richieste dalla Serie B, ma vorrebbe rimanere in A. Per questo motivo, si scalda la pista Salernitana. Il club campano è alla ricerca di un attaccante versatile in grado di svolgere vari ruoli. Matos, infatti, può giocare sia da seconda punta, ma anche come esterno. Le due società potrebbere accordarsi per un prestito secco. Ma vediamo l'altro giocatore in partenza.

Lukasz Teodorczyk

Lukasz Teodorczyck è arrivato ad Udine con molte aspettative, ma non è riuscito a lasciare un buon ricordo. In due anni con la maglia bianconera ha disputato trenta partite e realizzato un solo gol. Gotti, in vista della prossima stagione, non vuole puntare su di lui. Infatti, non lo sta utilizzando nemmeno durante le amichevoli. Anche per il polacco potrebbe aprirsi la strada che porta a Salerno. Tuttavia, al momento sembra in vantaggio il Lecce. Nel frattempo, Pierpaolo Marino pensa al mercato in entrata. Ecco i nomi più caldi <<<