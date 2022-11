Udinese | Valore alle stelle: balzo in avanti grazie al super avvio

Dopo il boom di inizio stagione dettato dal grande avvio degli uomini di Sottil, il valore della rosa è incrementato notevolmente

Redazione

Il team bianconero guidato da Andrea Sottil avrà due settimane di ferie meritatissime in cui potersi riprendere da tutte le fatiche di questa prima parte di stagione, soprattutto dopo aver condotto la seconda miglior partenza di sempre nella storia bianconera in Serie A, con 24 punti totalizzati in 15 giornate. Solo Pasquale Marino fece meglio con 28.

Marino per questo inizia a sfregarsi le mani. Il buon rendimento della squadra in questa prima parte di campionato ha fatto schizzare così il valore del cartellino di alcuni giocatori. Il Gazzettino rileva che il valore complessivo della rosa bianconera, in cui non viene compreso Udogie, già ceduto al Tottenham, è di 150 milioni. I pezzi più pregiati sono quelli già finiti nel mirino delle big europee, Samardzic e l'azzurrino Pafundi. Non basterebbero 40 milioni per prelevarli entrambi.

Valore accresciuto — Il rendimento stagionale ha fatto si che diversi calciatori abbiano visto accrescere il valore del proprio cartellino. Uno su tutti, Beto arrivato a valere circa 20 milioni di euro. Deulofeu vale 17 milioni e Becao 15. Discorso a parte va fatto per Pereyra che comunque sta disputando un'annata eccezionale in un ruolo che non praticava dai tempi del River Plate. Il Tucu il 7 gennaio compirà 32 anni e a febbraio avrà la possibilità di svincolarsi. L'Udinese sta trattando con lui per rinnovargli il contratto. Ha una quotazione in ogni caso di 8 milioni, la medesima di Success. A proposito del quale, se vedesse la porta avrebbe la quotazione più alta tra i bianconeri. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul calciomercato. Nelle ultime ore va segnalato un forte interesse da parte del Napoli per due giovani talenti. I partenopei fanno sul serio: i dettagli <<<