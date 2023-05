Ex Udinese – Il valzer delle panchine è partito / Quanti ex bianconeri

L'Udinese è sicuro della sua guida tecnica in vista della stagione che arriverà, ma non possiamo dire la stessa cosa per altri ex bianconeri

In queste ore sta per nascere un vero e proprio valzer delle panchine a tinte bianconere. Sono diversi gli allenatori passati per Udine che potrebbero cambiare il proprio club d'appartenenza. Il primo ed anche quello più clamoroso è sicuramente l'azzurro Luciano Spalletti. Dopo aver conquistato uno scudetto che mancava da più di trent'anni nella città campana, sembrerebbe non aver nessuna intenzione di continuare questo progetto e di conseguenza si prenderà un anno sabbatico. Per un mister che rinuncia alla panchina, ce n'è un altro che è pronto per tornare in Italia. Igor Tudor ha sorpreso tutti sulla panchina del Marsiglia e riportato grande entusiasmo nella città portuale francese. Ad oggi ci sono parecchie società italiane che si interessano al suo futuro. Tra queste potrebbe esserci anche la Vecchia Signora che non è ancora sicura di voler continuare con Max Allegri. Le prossime ore saranno molto importanti, ma anche quando non si parla di Udinese direttamente, c'è sempre qualche novità che riguarda il mondo bianconero. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in uscita. Marino parla di Pereyra <<<