Notizie Udinese – Velazquez: “Un giorno mi piacerebbe poter tornare”

Il team bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Velzquez nel frattempo fa il punto su questa stagione

La squadra bianconera continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, si parla di una seconda parte di stagione che non sarà assolutamente facile. Al momento si è riuscito ad ottenere un ottavo posto in classifica, ma per poter puntare ancora più in alto serve migliorare qualche dettaglio. L'obiettivo è quello di poter tornare in Europa dopo più di un decennio, sicuramente un traguardo di grande spessore ma anche difficile da raggiungere viste le avversarie. Nel frattempo ha detto la sua su questa squadra anche un ex bianconero, stiamo parlando di Julio Velazquez. Il tecnico ha guidato i bianconeri per qualche mese nel 2018, ma senza riuscire mai ad imporre il suo stile di gioco. Andiamo a vedere le sue dichiarazioni.

"I bianconeri cominciato straordinariamente bene e che non sarà facile resta in alto, mantenere l'ottavo posto ai margini della zona Europa perché ci sono molte concorrenti agguerrite, anche la stessa Fiorentina e il Torino". C'è fiducia da parte del tecnico. Inoltre ha anche specificato che avere ottenuto già abbastanza punti per essersi assicurati la salvezza, non può fare altro che dare la possibilità di giocare tutta la seconda parte di stagione senza pensieri. Solo in questo modo si potrà andare ancora avanti e di conseguenza sognare.

Un ritorno ad Udine — "Mi sento ancora con la presidenza Pozzo: hanno sempre avuto un grande rispetto per me. Mi piacerebbe un giorno tornare all'Udinese". Velazquez ha chiarito che quello del 2018 (per lui) è stato solo un arrivederci e non vede l'ora di poter tornare per potersi riscattare sulla panchina dell'Udinese. Al momento il tecnico spagnolo sta cercando di farsi valere in Olanda con il Fortuna Sittard.