Notizie Udinese – Campoccia: ”Pareggio all’esordio? Merito di Gotti”

Il vicepresidente dell'Udinese è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per dire la sua sulla gara d'esordio dei friulani

Queste le dichiarazioni di Stefano Campoccia.''Domenica sono stato allo stadio con una gioia incredibile. Vedere l’afflusso gioioso di famiglie con le maglie delle due squadre è stato bello, abbiamo visto un mare bianconero che si avvicinava allo Dacia Arena in maniera civile. Siamo riusciti a gestire tutto con tranquillità. Questo ci era mancato negli ultimi 2 tragici anni. Szczesny? Purtroppo, soprattutto a inizio campionato, ci sono distrazioni da entrambe le parti. Magari, a metà torneo, certi gol così non si prendono'' - continua il vicepresidente - ''Le squadre sono ancora da registrare, ovviamente le sviste del portiere sono più evidenti ma anche i due gol presi da noi sono frutto di errori di posizione pagati a caro prezzo. Per fortuna stavolta la dea bendata ha pareggiato la sorte. I tiri vanno diretti in porta, a volte entrano e a volte no, il fatto che ci sia equità nei tiri di certo conta, al di là dei pali''.

Il vicepresidente ha detto la sua anche su Gotti e su qualche giocatore bianconero. ''Fin qui siamo molto soddisfatti del lavoro di Gotti anche se ancora l'Udinese è un cantiere aperto. Domenica, la squadra ha giocato con orgoglio e dignità, sotto di due gol ha raddrizzato la partita. Non ha mai mollato. C’è molto da lavorare ma siamo usciti molto confortati. La squadra mostra autocoscienza dei mezzi che ha, non si è fatta spaventare del team che dovrebbe mangiare il campionato'' - Ma non finisce qui - ''Secondo me abbiamo una bella mediana. Se lasciamo crescere Walace a Arslan abbiamo giocatori molto buoni, in particolare il reparto è molto valido. Ieri Udogie ha fatto fatica, ma è un bel colpo. Attaccante? Non parlo di mercato. Tatticamente il nostro mister è stato superlativo, non ha sbagliato nulla. Deulofeu è entrato in corsa ed è stato il migliore, anche Okaka ha fatto il massimo. Stimo molto Gotti, ha dato tanto e certamente è una persona che dà solidità all’ambiente'' - prosegue Campoccia - ''Ci sono tanti giovani, bisogna lavorare. Buona la prima, speriamo di ottenere altri punti già venerdì contro Venezia e successivamente Salernitana''. In attesa di questi match, la società è al lavoro per migliorare la rosa. Marino ha messo gli occhi su un nuovo attaccante. Ecco di chi si tratta <<<