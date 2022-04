Venezia-Udinese / Commento del match: te la sei persa? Non preoccuparti

Non è una partita come le altre, sotto diversi punti di vista. L'ultimo vagone del treno è ancora troppo affollato. I rossoblù di Mazzarri continuano a perdere (quinta sconfitta consecutiva) e le statistiche del Venezia non sono da meno. L'Udinese, invece, ha un altro obiettivo. I friulani vogliono chiudere il campionato nella colonna di sinistra della classifica. Un obiettivo davvero difficile da raggiungere ma che non è ancora matematicamente impossibile. Ma arriviamo al dunque.

Allo scoccare del 36esimo minuto Deulofeu fa suo il pallone, lo appoggia sul dischetto e con una freddezza micidiale spiazza Maenpaa. Ma cominciamo dall'inizio. Una dormita di Nehuen Perez poteva costare molto cara a Silvestri. Cuisance, però, non è riuscito a sfruttarla. Il portiere friulano ha controllato senza problemi e ha subito rimesso in gioco la sfera. Deulofeu ha dimostrato, per l'ennesima volta, di essere un elemento imprescindibile per questa squadra. Fantasia, grinta e tanta voglia di mettersi in mostra. Genio e sregolatezza di cui Cioffi ha un grande bisogno.