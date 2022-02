Verona-Udinese / Zeegelaar: ”Ecco cosa ci ha chiesto Cioffi”

L'Udinese è pronta a scendere in campo per affrontare il Verona. Nel pre partita, diversi protagonisti, sono intervenuti ai microfoni di Dazn

Il difensore olandese partirà da titolare anche quest'oggi. Ecco le sue parole nel pre partita. ''La tenuta difensiva è importante per fare il salto in classifica che ci permetterebbe di stare più tranquilli. Adesso dobbiamo continuare sulla strada che abbiamo intrapreso e da questo punto di vista la partita di oggi è molto importante. Cosa ci ha chiesto il mister? Di fare attenzione ai nostri avversari e di giocare con aggressività. Mi trovo bene nella nuova posizione come centrale di sinistra''. Ma non finisce qui. Ecco le parole di mister Gabriele Cioffi.