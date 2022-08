News Udinese – Verso il primo match in casa / Le novità di formazione

Il team bianconero continua a lavorare in vista del prossimo incontro di campionato. Sono diverse le novità sul campo da gioco

Il team bianconero ha ricominciato a lavorare in vista del prossimo incontro di campionato. Tutti i giocatori sono agli ordini di Andrea Sottil, nessun escluso e non si vede l'ora di fare la differenza sul campo da gioco. Sicuramente bisogna migliorare diversi aspetti sia dentro che fuori dal campo e potrebbe non essere semplice. Contro gli attuali campioni d'Italia a fare la differenza sono stati principalmente degli errori individuali ed è sotto questo punto di vista che bisogna lavorare. Per poter vincere gli incontri nella massima serie del calcio italiano, bisogna essere perfetti sotto ogni aspetto possibile ed immaginabile. Verso il primo match alla Dacia Arena, arrivano delle vere e proprie novità. Ecco cosa cambia nella formazione bianconera.

Il primo è un vero e proprio ritorno. Stiamo parlando di un giocatore che Andrea Sottil vuole sempre all'interno del suo scacchiere tattico. Il suo nome è Destiny Udogie che non vede l'ora di esordire anche in questo campionato e prendersi (a tutti i costi) la fascia sinistra. Contro i rossoneri, soprattutto in fase difensiva, la sua assenza è stata a dir poco notevole. Ora, dopo che ha svolto le visite mediche con il Tottenham, è pronto per ricominciare da dove aveva lasciato e sorprendere tutti.

Le novità in attacco

Anche davanti potrebbero esserci delle nuove scelte tattiche in vista del prossimo match. La prima situazione che cambia è quella che riguarda un vero e proprio pupillo bianconero, stiamo parlando del bomber Beto. Lui non è ancora al meglio, ma non vede l'ora di scendere sul campo da gioco per fare la differenza. Al momento sembra essere ancora favorito il nigeriano Isaac Success per una maglia da titolare, ma le prossime ore potrebbero essere decisive e far cambiare idea a mister Sottil.