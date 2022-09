Udinese – Verso Sassuolo, conferma Pereyra o debutta Ehizibue? Il punto

Il team bianconero continua a lavorare in vista del prossimo incontro di campionato. Sottil potrebbe attuare diverse modifiche in formazione

L'Udinese si gode un po' di relax dopo una settimana molto intensa. Negli ultimi tre incontri sono arrivati tre successi, ma non senza sudare. Il primo match è stato vinto per 2-1 ai danni del Monza, dopo quella scossa la società è entrata in fiducia grazie al 1-0 con la Fiorentina e poi al successo roboante contro la Roma: un 4-0 che profuma di storia. Adesso, però, testa ai prossimi incontri con la squadra che vuole continuare a vincere e scalare la classifica. Il prossimo team che arriverà è il Sassuolo di Alessio Dionisi. Una società che gioca un ottimo calcio e vuole sempre mettere in difficoltà gli avversari. Andrea Sottil è davanti ad una scelta molto importante, ecco chi schierare sulla fascia destra.

Dopo l'addio di Brandon Soppy e Nahuel Molina, si è ripiegati su Kinglesy Ehizibue . Il terzino nigeriano vuole diventare subito protagonista, ma in questo momento diventa difficile spodestare un calciatore come Roberto "El Tucu" Pereyra . Contro la Roma ha dimostrato a tutti di essere capace di fare la differenza e dire la propria anche contro società molto ben preparate ed accreditate. Di conseguenza adesso la palla passa nelle mani di Sottil, che dovrà decidere semplicemente se spostare di nuovo Roberto a centrocampo oppure continuare con lo schema che gli ha portato questi primi tre successi.

Per il momento sembra essere ancora confermato sulla fascia il Tucu. Solo con le sue scorribande il team può fare la differenza e dire la propria, visto che in questo modo aggiunge un centrocampista in più nel mezzo e riesce a fare la differenza sotto tutti i punti di vista. Come si suon dire: squadra che vince non si cambia. Dopo la conferma dell'infortunio di Masina, però, deve trovare una soluzione sul mercato il direttore Pierpaolo Marino. Ecco i sei difensori messi sotto osservazione <<<