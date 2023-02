News Udinese – Verso il Sassuolo / Ecco la possibile formazione titolare

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Ecco come potrebbe scendere in campo il team allenato da Sottil

La squadra allenata da Andrea Sottil si prepara al prossimo incontro di campionato. Stiamo parlando di una società che ha grande voglia di tornare sui ritmi di inizio stagione anche se non sarà assolutamente semplice. Al momento bisogna dare una netta sterzata, visto che le ultime prestazioni non sono di grande caratura nel complesso. Contro il Torino, probabilmente è stato raggiunto il momento più basso della squadra da inizio stagione. Ora arriva la partita a Sassuolo e l'idea è quella di poter incominciare a ritrovare il successo e soprattutto la fiducia che è venuta a mancare per via di qualche infortunio. Non perdiamo altro tempo ed andiamo a vedere la possibile formazione titolare in vista dell'incontro di domenica alle 12 e 30.

Sicuramente in porta verrà riconfermato il portiere Marco Silvestriche è senza ombra di dubbio una delle note positive di questa stagione. In difesa, invece, ci sarà spazio per il solito terzetto che ha sorpreso tutti nella prima parte di stagione. Stiamo parlando di Rodrigo Becao, Jaka Bijol e Nehuen Perez. I laterali saranno riconfermati quelli di Torino: Kingsley Ehizibue e Destiny Udogie, visto che Pereyra sembra non essere ancora al meglio e di conseguenza al massimo potrà accomodarsi in panchina ed entrare nella seconda frazione.

A centrocampo troveremo una battaglia serrata a 3 per due posti. Arslan, Lovric e Samardzic sono candidati per una maglia da titolare, con i primi due che sembrano essere leggermente favoriti. In attacco invece il rebus è ancora apertissimo con Beto e Success che sono veramente all'ultima possibilità, visto che sta entrando in condizione anche il francese Thauvin. Una situazione in continua evoluzione a cui è difficile dare una risposta certa.