Udinese, ora la Lazio: i biancocelesti hanno già perso dopo la Champions

L'Udinese dovrà sfruttare le fatiche di Champions League della Lazio. Proprio come all'andata quando vinsero i friulani

Redazione

UDINE - Oggi è iniziata ufficialmente la settimana che accompagnerà l'Udinese alla sua 28^ sfida di campionato. La prossima formazione che affronterà i friulani, tra le mura amiche della Dacia Arena, sarà la Lazio. Gli uomini di Simone Inzaghi, mercoledì prossimo, avranno però in programma un'altra partita. Quella valevole per gli ottavi di finale di Champions League. L'avversaria dei capitolini, già affrontata nella sfida d'andata, sarà la compagine tedesca del Bayern Monaco. I bavaresi all'Olimpico si sono imposti per 1-4, mettendo così una seria ipoteca sul passaggio del turno.

La Scarpa d'Oro misura stretta

Il tecnico piacentino starebbe pensando ad un leggero turnover, proprio per tenere nella miglior condizioni alcuni di loro elementi chiave. Ciro Immobile ad esempio, lontano dal goal da ben cinque partite consecutive, è apparso fuori forma. Per questo al suo posto starebbe scalpitando Felipe Caicedo. L'attaccante ecuadoregno ha realizzato per i biancocelesti l'ennesimo goal vittoria nei minuti finali dell'incontro. Luca Gotti e i suoi dovranno considerarlo un osservato speciale. In questo momento l'ultimo vincitore della Scarpa d'Oro non sta brillando e potrebbe cedere il passo a chi finora ha visto più panchina degli altri.

Sfruttare le fatiche di Champions come all'andata

Tuttavia, le fatiche europee rischiano ugualmente di gravare sulle spalle dei biancocelesti. Che ci tengono a vendicare la brutta prestazione dell'andata e a continuare la loro scalata verso il quarto posto. Nella gara d'andata del campionato, quella in cui l'Udinese vinse allo Stadio Olimpico per 3-1, la Lazio aveva giocato in Champions quella stessa settimana. La vittoria ottenuta contro lo Zenit nella fase a gironi, costò molte fatiche ai capitolini. I friulani, in quella partita, fecero della Lazio un sol boccone. Per ottenere tre punti preziosi bisognerà ripetere una gara come quella dell'andata. Ciononostante, nel corso della stagione, dopo che Inzaghi e compagnia hanno giocato in Europa quest'anno, sono riusciti ad ottenere il seguente bottino: 4 vittore, 1 pareggio e 3 sconfitte.

15 marzo 2021 (modifica il 15 marzo 2021 | 19:03) © RIPRODUZIONE RISERVATA

[an error occurred while processing this directive]