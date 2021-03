News Udinese – Che occasione: Gotti è pronto a sfruttarla al meglio!

Ecco le ultime news in casa Udinese. I biancocelesti sono a pezzi e domani c'è il Bayern. Gotti studia la tattica migliore per approfittarne

NEWS UDINESE - Luca Gotti fa sul serio. L'allenatore bianconero è fiero dei suoi ragazzi. La sua squadra gioca un bel calcio e lo sta dimostrando a suon di ottime prestazioni. Peccato per il pareggio contro il Grifone. Quante occasioni sprecate! Non è la prima volta che l'Udinese subisce gol così velocemente. Visto come era iniziata, l'ultima partita sembrava un Parma-Udinese 2.0. I friulani sono partiti male un'altra volta. Forse è proprio questo il tallone d'Achille dei ragazzi di Gotti. È come se mancassero quella fame e quella concentrazione che nei primi 10-15 minuti sono di fondamentale importanza. Adesso, però, Gotti deve fare attenzione.

LA SITUAZIONE È CAMBIATA

I biancocelesti guidati da Simone Inzaghi nei primi 15 minuti di gioco sono una vera arma micidiale. Luca Gotti lo sa e sta cercando di preparare il prossimo match nel migliore dei modi. Che occasione per l'Udinese. Questo è il momento di continuare a cavalcare l'onda dell'entusiasmo. La squadra friulana sta viaggiando ad un ritmo meraviglioso. Si può sempre fare qualcosa in più ma questi ragazzi ce la stanno mettendo tutta. Non dimentichiamoci che fino a qualche mese fa si parlava di "allarme zona rossa" e molti tifosi inneggiavano al cambio allenatore. I bianconeri si sono schierati dalla parte del loro tecnico, si sono rimboccati le maniche e hanno cominciato a comportarsi da vera Udinese. Adesso è arrivato il momento di mettere la quinta. I biancoazzurri sono a pezzi.

IL PROSSIMO AVVERSARIO

I ragazzi di Inzaghi non stanno affrontando un ottimo periodo. Domani dovranno sfidare il Bayern Monaco in Germania. All'andata non è stata proprio una passeggiata. Lewandoski e compagni hanno calato il poker all'Olimpico di Roma. I bavaresi sono imbattuti in Champions League e un'ulteriore sconfitta potrebbe mettere la squadra capitolina KO. Gotti è pronto ad approfittarne. Prossimo appuntamento? Domenica 21 marzo, ore 15:00. Il match si disputerà alla Dacia Arena. Llorente e De Paul sono pronti.

