Udinese – Verso l’ultimo match, Sottil reinventa la sua difesa / La giornata

L'ultimo incontro di questo campionato è alle porte. La squadra di Andrea Sottil si prepara ad una sfida dal grande onore contro la Vecchia Signora diretta da Max Allegri. Il team di Torino deve vincere a tutti i costi per potersi assicurare un piazzamento in Europa, d'altro canto l'Udinese vuole i tre punti per onorare il campionato fino alla fine. Per il tecnico originario di Torino, però, non arrivano delle belle notizie visto che la difesa sarà completamente ridimensionata. Il club del Friuli Venezia Giulia sta studiando una possibile soluzione con i giocatori a disposizione.