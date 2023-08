Udinese – Verso la Vecchia Signora / Tutto esaurito alla Udinese Arena

L'Udinese è pronto per la prima sfida di campionato. Una partita logicamente molto importante contro una squadra che ha sempre fatto la differenza sul campo da gioco. La Vecchia Signora vorrà dimenticare in tutti i modi la passata stagione e di conseguenza si presenterà ai nastri di partenza con un solo obiettivo: vincere. Ad oggi non sappiamo ancora con che formazioni scenderanno in campo le due società, ma l'idea che possiamo farci è quella di due squadre che se la giocheranno a viso non aperto, ma apertissimo. Nel frattempo anche il pubblico del Friuli Venezia Giulia sta dando una grandissima risposta visto che ci si sta avvicinando ad un possibile Sold Out. La nord (curva di casa) è già esaurita solo grazie agli abbonamenti e tutti gli altri settori sono stati polverizzati in queste giornate. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le ultime sul mercato. Samardzic torna in gruppo <<<