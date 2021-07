News Udinese – Vezzali: “Capienza al 75% per gli impianti all’aperto”

La sottosegretaria allo sport ha voluto rilasciato un messaggio importante su Twitter. Il ritorno allo stadio non è più un sogno: le novità

L'Udinese continua a sudare agli ordini di MisterGotti. L'obiettivo è farsi trovare pronti all'inizio della nuova stagione. E proprio per la prima giornata, prevista il 22 agosto, potrebbero esserci delle importantissime novità. Novità che riguardano molto da vicino i tifosi. Infatti è cosa nota che la Lega Serie A, in occasione dei sorteggi del nuovo calendario, ha richiesto pubblicamente al Governo Draghi il ritorno del pubblico negli stadi. Infatti l'assenza di ricavi da botteghini ha creato non pochi problemi per tutti i club italiani e non solo. Nella giornata di oggi però sono arrivate le parole della Sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali. Scopriamole insieme.

Presto il ritorno negli stadi?

ValentinaVezzali infatti ,prima di imbarcarsi per il Giappone dove domani si terrà la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi, ha voluto mandare un messaggio al mondodellosport. Sul suo profilo Twitter ha lasciato intravedere una speranza per il ritorno sugli spalti. La sottosegretaria allo sport, nonostante abbia consigliato di mantenere alta l'attenzione verso nuove ondate, ha detto di aver fatto delle richieste importanti alla cabina di regia. Capienza al 75% per gli impianti all'aperto e al 50% per quelli al chiuso nelle zone bianche. Inoltre ha chiesto anche un aumento delle persone in presenza negli impianti in zona gialla, attualmente fermi a 1000 unità all'aperto e 500 al chiuso. Figc e Lega seguono con grande attenzione l'evolversi della situazione. L'Udinese nel frattempo ha rilasciato un messaggio ai tifosi per quando riguarda i tagliandi per la prossima stagione.

Come tornare alla Dacia Arena

La società infatti ha fatto sapere tramite un comunicato che i tagliandi per il prossimo campionato saranno disponibili non appena ci sarà il via libera dalle autorità.L'Udinese ha grande voglia di vedere di nuovo i tifosi nelle tribune. E questo ritorno passerà attraverso la prudenza e il buon senso di società e supporters. Nel mentre però la dirigenza vuole allestire una grande squadra per il prossimo anno: ecco i nomi più caldi <<<