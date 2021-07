Notizie Udinese – Vezzalli critica la Serie A: “Calcio in crisi dal pre Covid”

La sottosegretaria allo sport Vezzali ha detto la sua sugli aiuti richiesti dal mondo del pallone al governo. Non mancano le critiche

Redazione

L'Udinese è sempre concentrata sul campo per preparare la nuova stagione. Ma mentre la squadra lavora agli ordini di mister Gotti, la dirigenza lavora con gli altri club di A per il calcio che verrà. Infatti nei giorni scorsi Lega e FIGC hanno avviato ufficialmente i contatti con il Governo e le istituzioni per chiedere degli aiuti. Infatti con l'ultimo decreto del Governo, l'affluenza degli stati prevede un massimo del 50% della capienza degli stadi. Inoltre resta sempre da garantire la distanza minima di un metro tra un tifoso e l'altro. Queste misure, ovviamente, hanno trovato un malumore tra i club di A. Quasi la totalità delle squadre, infatti, non può garantire questa distanza tra i seggiolini e andando così a ridurre la capienza dal 50 al 30% circa. Ma su questo e su le altre richieste del calcio italiano è intervenuta la segretaria allo sport Valentina Vezzali. Ecco le sue parole.

Stoccata al calcio

Valentina Vezzali, infatti, non le ha mandate di certo a dire al mondo del pallone nell'intervista a Milano Finanza. "Il sistema calcio era in perdita già prima della pandemia, il Covid ha solo peggiorato la situazione". La sottosegretaria ha fatto notare che il problema del calcio è strutturale poiché da anni i costi sono maggiori dei ricavi. Ma non finisce qui. Perché ci sono delle dichiarazioni indirizzate anche agli aiuti richiesti dai club.

Porte chiuse

"Ristoro e dilazione fiscale per club e Figc? Con tanti settori in difficoltà o proprio in ginocchio, parlare di "aiuti di Stato" al calcio rischia di essere poco comprensibile per i cittadini". Con questa frasi la Vezzali sbarra le porte al calcio italiano. Ma lascia uno spiraglio aperto. Il Governo sarebbe disposto a venire incontro ai club solo a condizione di una riforma del sistema calcio. Si prospettano settimane incandescenti da questo punto di vista. Ma calde sono anche le trattative cui sta lavorando Marino. Ecco le ultimissime sul mercato bianconero <<<