Notizie Udinese – Dal Pino tuona: “Club verso la crisi, servono interventi”

Oggi si è tenuto un Consiglio in Lega Serie A. Si è parlato del documento inviato dalla FIGC al Governo, ecco le parole di Dal Pino

Tra poco più di tre settimane l'Udinese esordirà in campionato contro i bianconeri di Allegri. Gotti e la società stanno lavorando sodo tra campo e mercato per farsi trovare pronti all'appuntamento. Ma dalla prima giornata ci sarà anche una grossa novità. Infatti si potranno vedere i tifosi sugli spalti dopo oltre un anno e mezzo. Il Governo ha concesso una capienza massima del 50 % degli impianti. Ma questa decisione non ha lasciato per niente soddisfatti i club di A, che dovranno fare i conti anche con le distanze di sicurezza tra un tifoso e l'altro. Per questo motivo, ma anche per la situazione generale del calcio italiano, oggi c'è stato un Consiglio della LegaSerieA in cui si è discusso anche del documento inviato dalla FIGC al Governo. Al termine del Consiglio, il presidente Dal Pino ha rilasciato alcune dichiarazioni. Scopriamole insieme.