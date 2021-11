Notizie Udinese – Vezzali: ”Stadi? Dico no al ritorno al 100%. Su Dazn…”

Valentina Vezzali, sottosegretaria allo Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla situazione capienza stadi e non solo

Ecco le dichiarazioni della Vezzali, a margine di una conferenza stampa sull'educazione motoria alla primaria. ''Per quanto riguarda la capienza degli impianti, in un momento in cui la curva dei contagi sta salendo e nell’ottica della possibilità di avviarsi verso una terza dose, ritengo fondamentale la cautela. Non bisogna dare il messaggio che va tutto bene e che possiamo aprire tutto, ma dobbiamo dare il messaggio che ancora il nostro comportamento incide sulla salute degli altri. Quindi, in questo momento non credo che sia giusto parlare di aumento delle capienze''. Ma non finisce qui.