Udinese – Dalla vittoria in amichevole al futuro di Pereyra / La giornata

L'Udinese vince anche il secondo test stagionale. Dopo la sgambata di domenica contro la Rappresentativa Carnica, arriva un altro successo contro l'ASK Klagenfurt. Una vittoria chiara con un 5-1 che non è mai stato in discussione se non per i primissimi minuti della prima frazione, in cui i tedeschi hanno cercato di mettere in difficoltà gli uomini di Sottil. Dalla vittoria arrivano dei segnali importanti soprattutto da alcuni giocatori. Il primo è il francese Florian Thauvin che sta trovando spazio e soprattutto si sta mettendo in mostra a suon di belle giocate e gol. Anche ieri è arrivata la rete per il fantasista francese che adesso inizia a prenotare una maglia da titolare almeno fino al rientro di Gerard Deulofeu.