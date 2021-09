Notizie Udinese – Spezia: -3 / La società ricorda la vittoria dello scorso anno

In attesa del match di domenica pomeriggio, la società ha voluto rivivere la vittoria dello scorso campionato

Dopo lo stop dovuto alle gare delle Nazionali, l'Udinese è pronta a tornare in campo. I ragazzi di Gotti sono reduci dall'incredibile pareggio in rimonta contro la Vecchia Signora e dalla bella vittoria per 3-0 contro il neopromosso Venezia. Domenica pomeriggio, i bianconeri se la vedranno con lo Spezia, ancora a secco di vittorie. I liguri hanno un punto in classifica, ottenuto sul campo del Cagliari. Sarà un match aperto ed equilibrato, dove ogni minimo dettaglio può fare la differenza. In attesa della sfida dell'Alberto Picco, la società friulana ha voluto ricordare la vittoria dello scorso anno tramite il proprio porfilo Instagram.

Vittoria importante

Esattamente sette mesi fa, Spezia-Udinese era considerata a tutti gli effetti, una lotta salvezza. I ragazzi di Italiano erano reduci dalla sconfitta all'ultimo secondo contro la Roma, mentre gli ospiti stavano vivendo un periodo negativo: la vittoria mancava da ben nove giornate. L'alta posta in palio ha reso la partita stata sia equilibrata, ma anche molto tesa. Dopo un primo tempo difficile e di sofferenza, nella ripresa i friulani hanno preso in mano il pallino del gioco. Al 52', l'episodio chiave: Deulofeu viene steso in area da Chabot. Per l'arbitro non ci sono dubbi, è calcio di rigore. Dal dischetto, Rodrigo De Paul spiazza Provedel. E’ questo il gol vittoria. Il numero dieci argentino, successivamente è stato espulso per doppio giallo. Tuttavia, l'Udinese ha resistito agli attacchi spezzini e si è portata a casa tre punti pesantissimi. Rispetto all'anno scorso, domenica vedremo diversi volti nuovi. Ecco quali.

Tanti cambiamenti

Partiamo dall'Udinese. Tra i nuovi giocatori di maggiore spessore troviamo sicuramente Marco Silvestri. Inoltre, al centro della difesa non ci sarà Bonifazi, bensì Nehuen Perez. A centrocampo, inutile dirlo, non c'è più De Paul. Vedremo se Gotti arretrerà el Tucu Pereyra o inserirà Makengo. Anche in attacco la situazione sarà diversa. Fuori Llorente ed Okaka, dentro Beto e Success. Mini rivoluzione pure per lo Spezia. Oltre all'allenatore, sono cambiati due terzi dell'attacco e del centrocampo. Galabinov, Farias, Agoumè e Pobega hanno lasciato il posto a Salcedo, Colley, Kovalenko e Bourabia. Nel frattempo, c'è un clamoroso retroscena di mercato. Il difensore era ad un passo...<<<