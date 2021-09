News Udinese – Continua il lavoro, un solo obiettivo: La Spezia

Scopri assieme a noi come procede la preparazione per questo impegno che non sarà assolutamente facile. Ecco tutte le novità

Redazione

Dopo il promettente inizio di stagione. Ricordiamo i quattro punti ottenuti nei primi due incontri di campionato, nei match contro i bianconeri di Torino guidati dal mister Max Allegri e il Venezia guidato da mister Zanetti. La squadra dall'inizio di questa settimana si è rimessa subito all'opera, con un solo obiettivo, quello di fare bene contro lo Spezia. L'occasione è di quelle ghiotte, si potrebbero ottenere già sette punti alla fine della terza giornata. Un bottino che potrebbe fare la differenza da qua a fine stagione. Scopri assieme a noi come procede la preparazione per questo impegno che non sarà assolutamente facile. Ecco tutte le novità

La seduta del giorno

Nella giornata di ieri è avvenuta sui campi del centro sportivo friulano una seduta mattutina, il lavoro è stato diviso in due tronconi. All'inizio tutto il gruppo squadra si è trovato in palestra, dove sono stati eseguiti degli specifici lavori sulla forza. Poi tutto il team si è spostato sul rettangolo da gioco, sono andate in scena diverse esercitazioni tecnico tattiche. La prima tutti insieme e riguardava il palleggio, per la seconda ci si è divisi in gruppi e sono stati svolti degli esercizi specifici in base al ruolo. La squadra si ritroverà sui campi del Bruseschi oggi pomeriggio, per poter continuare a lavorare in vista di questo match. Scopri assieme a noi tutte le informazioni necessarie riguardanti l'incontro.

Le informazioni

Il match verrà giocato domenica 12 Settembre alle ore 15. Si tratta della prima trasferta stagionale per la squadra allenata da mister Luca Gotti. Sarà anche la prima occasione per i tifosi liguri di rivedere la società in Serie A, date tutte le problematiche legate al Covid. L'arbitro del match sarà Marco Guida della sezione di Torre Annunziata. Un giocatore dello Spezia sembra poter tornare proprio contro la società friulana.