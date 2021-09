Notizie Udinese – Gotti e Mourinho: voglia di rivalsa

Giovedì all'Olimpico si affronteranno due squadre in cerca di riscatto. Gotti e Mourinho hanno voglia di tornare a vincere

Dopo il pareggio all'esordio con la Vecchia Signora e le due vittorie contro Venezia e Spezia, l' Udinese si deve arrendere al Napoli . Alla Dacia Arena gli azzurri si sono imposti per 4-0 grazie ai gol di Osimhen, Rrahamni, Koulibaly e Lozano. I friulani, inizialmente, hanno provato a fare la loro partita, ma con il passare dei minuti i partenopei hanno alzato l'intensità dominando sotto ogni aspetto. Tuttavia, non c'è tempo di guardarsi indietro. Dopo domani si torna in campo: c'è la sfida contro la Roma. Vediamo, allora, come arrivano le due squadre a questo appuntamento. Voglia di riscatto.

Il rischio che i due tecnici facciano un pò di turn-over è alto. Ci sono tante partite ravvicinate. Il riposo è fondamentale. Gotti, probabilmente, tornerà al 3-5-1-1 con l'inserimento di Makengo a centrocampo, Pereyra seconda punta e Deulofeu in panchina, ma pronto ad entrare per spaccare in due la gara. Anche uno tra Molina e Larsen potrebbe partire fuori. In difesa, scalpita Perez. Mourinho, invece, potrebbe optare per tre cambi rispetto a domenica. Smalling al posto di Ibanez, Perez per Zaniolo e Mkhitaryan per El Shaarawy. Nel frattempo, vi riproponiamo le pagelle di ieri. Ci sono parecchie insufficienze <<<