News Udinese – Zeegelaar il tappabuchi perfetto / Il punto sul ritorno

Il calciatore olandese si avvicina sempre di più a vestire la maglia dell'Udinese per la terza volta nelle ultime stagioni. Punto sull'affare

L'anno scorso a gennaio l'ultima prestazione con la maglia bianconera di Marvin Zeegelaar e poi un addio che sembrava essere definitivo per un calciatore che non riusciva più a trovare delle prestazioni convincenti con la squadra del Friuli Venezia Giulia. Quella tra il calciatore olandese e l'Udinese, però, sembra essere una storia che non è destinata a terminare proprio oggi, visto che nelle ultime ore sono arrivate delle info importanti riguardo il suo possibile ritorno in quel di Udine. Proprio ieri ha eseguito un allenamento con la squadra guidata da Andrea Sottil e potrebbe essere fondamentale in questo finale di stagione, dove la coperta in difesa è decisamente troppo corta per poter dormire a sogni tranquilli.

In questi giorni arriverà la decisione definitiva da parte della società. Tutto dipende principalmente dalle condizioni di questo esterno/centrale a tre di difesa. Ad oggi non è ancora ufficializzato il suo ritorno semplicemente perché serve più di qualche allenamento per capire se è in ottime condizioni e può aiutare la squadra a cercare di raggiungere gli obiettivi che si sono preposti ad inizio stagione. Ricordiamo a tutti che il suo arrivo è davvero necessario, visto che in difesa dopo l'infortunio di Enzo Ebosse si è a tutti gli effetti ai ferri corti e in caso di squalifica bisogna pescare dalla Primavera.

Quando in panchina — Ad oggi è difficile dare una data ufficiale e sicura per il suo approdo in casa o alle trasferte assieme al gruppo squadra. Se non prima della trasferta di sabato pomeriggio, sarà sicuramente poco dopo ma è solo questione di tempo prima di avere una risposta certa. Sicuramente, però, Marvin Zeegelaar ha intenzione di tornare a dire la sua e riprendersi una piccola rivincita dopo essere stato scartato nel corso della passata stagione.