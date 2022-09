Notizie Udinese | Zeman: “I friulani giocano bene, ma nessuno ne parla”

I friulani sono sicuramente una delle sorprese più belle del nostro campionato. La squadra arriva da cinque vittorie consecutive, di cui tre arrivate contro avversari molto prestigiosi. Il mister Andrea Sottil si gode il momento e pensa già a preparare la delicata trasferta del Bentegodi. Le luci dei riflettori sono tutti sulla sua squadra bianconera, ma non secondo il pensiero di un noto tecnico del nostro calcio, che ha criticato il modo con cui i media nazionali trattino poco dell'Udinese. Come si può evincere dal titolo, stiamo parlando dell'ex allenatore Zdenek Zeman .

Zeman ha pronunciato parole al miele per la squadra allenata da Sottil. "Chi è che gioca bene in Serie A? Poche squadre lo fanno, ad oggi nessuna grande. L'Udinese sì però nessuno ne parla perché non punta a vincere il campionato. In questo momento però sta facendo risultati ed è questa la cosa che conta". Frasi che comunque testimoniano il lavoro ineccepibile svolto da Marino e dalla società in questi anni.