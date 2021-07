Europeo – Twitter: Boris Johnson condanna gli insulti razzisti

Boris Johnson ha condannato gli insulti razzisti ricevuti da Rashford, Sancho e Saka al termine della partita con l'Italia

La sconfitta di ieri è stato un duro colpo per tutta l'Inghilterra. La delusione e la rabbia dei tifosi è stata tanta, alcuni però hanno esagerato sfociando così in episodi razzisti. Infatti sono stati presi di mira Rashford, Saka e Sanchoper i rigori sbagliati contro l'Italia. A difesa dei tre calciatori si è schierato in prima persona Boris Johnson su Twitter, respingendo al mittente queste cattiverie. “I giocatori dell’Inghilterra meritano di essere lodati come eroi, non insultati in modo razzista sui social network. I responsabili di questi terrificanti insulti dovrebbero vergognarsi di sé stessi”. Dura la condanna del primo ministro inglese ma necessaria per un episodio tanto grave. A far da eco alle sue parole è stata anche la federazione inglese la quale si è dichiarata sconcertata e condannando qualsiasi forma di discriminazione.