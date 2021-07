Europei – Gravina: “Questa nazionale è la squadra di tutti”

Stamattina la nazionale è rientrata a Roma. L'accoglienza è stata calorosa. Nel Quirinale hanno preso parola sia Gravina che Malagò

Stamattina la nazionale è rientrata a Roma sulle ali dell'entusiasmo e di un paese in festa che non vede l'ora di acclamare i propri eroi, usciti vincitori dalla battaglia di Wembley. L'appuntamento di giornata era fissato alle 17, la nazionale si è presentata in orario al Quirinale. Non era sola ma accompagnata da un altro grandissimo sportivo Matteo Berrettini, fresco fresco di finale a Wimbledon. L'accoglienza per la nostra nazionale è stata a dir poco calorosa, con il pullman che ha dovuto rallentare per passare in mezzo alla folla. Dentro l'aula del Quirinale hanno preso parola sia Gravina che Malagò, le più alte cariche sportive del paese.