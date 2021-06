Europeo – Lippi: “Insigne fortissimo, Barella la stella”

L'ex commissario tecnico dell'Italia parla dei giocatori della nazionale in vista degli Europei di Calcio, su tutti Insigne e Barella

Venerdi l'esordio. Italia-Turchia si avvicina. La partita che inaugura il prossimo Europeo è alle porte. La nazionale vuole ben figurare in una competizione alla portata. Un'Italia che vince come quella del 2006. A tal proposito, Marcello Lippi ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport dei giocatori convocati in Nazionale e dei temi del prossimo Europeo .

INSIGNE - "Lorenzo Insigne è fortissimo. Contro la Repubblica Ceca ha impressionato. Una partita con tanta qualità in un contesto come la Nazionale che sembra esser fatto a pennello per lui. Nel momento in cui l'Italia porta palla in verticale, Insigne si fa sempre trovare pronto, sia partendo da esterno che in posizione più centrale come succede anche con i partenopei".