Europeo – Toloi: “Siamo pronti per fare una grande competizione”

Il difensore dell'Atalanta e della Nazionale Italiana parla in conferenza stampa dopo la partita d'allenamento contro l'Under 20

Italia-Turchia si avvicina. La nazionale vuole far bella figura. Rafael Toloi ha parlato in conferenza stampa, tante le sensazioni alla vigilia dell'esordio. Un girone con Turchia, Svizzera e Galles da vincere per l'Italia. Il primo posto è il primo obiettivo per questo Europeo. Poi si vedrà partita dopo partita. Ecco le dichiarazioni del difensore della nazionale italiana e dell'Atalanta dopo l'allenamento contro l'under 20.

DICHIARAZIONI DI RAFAEL TOLOI - "Siamo pronti per fare una grande competizione. Ieri con la Repubblica Ceca abbiamo fornito una grande prestazione contro una squadra di qualità. In questi giorni ci stiamo allenando bene. Manca poco all'inizio dell'Europeo".

POSIZIONE DI GIOCO - "Mi trovo bene sia in una difesa a quattro che in una difesa a tre da esterno. Posso giocare in tutte le posizioni e sono a disposizione del mister Mancini. Non ci sono molte differenze anche perché quando giochiamo palla ci posizioniamo a tre. So cosa vuole il mister e posso dimostrarlo. Dobbiamo restare alti e pressare gli avversari".

COLONIA BRASILIANA - "Il gruppo è fantastico. Mi trovo molto bene con Emerson Palmieri e Jorginho, mi hanno dato una mano ad ambientarmi perché erano in nazionale da molto tempo. Mi sento bene qui e abbiamo giocatori di grande livello".

PESSINA - "Matteo Pessina è un ragazzo forte che può ancora crescere. Dopo l'esperienza al Verona è arrivato all'Atalanta e ha fatto un ottimo campionato".

EUROPEO - "Siamo nel vivo della competizione, abbiamo entusiasmo e dobbiamo lavorare con tranquillità. Il gruppo è esperto, forte e siamo pronti per l'Europeo. La squadra sta bene, abbiamo subito un solo gol nelle ultime dodici partite. La squadra sa difendere e aiuta nella fase difensiva, tutti insieme uniti. Vogliamo ottenere grandi risultati e da quando sono arrivato qui, anche grazie al lavoro svolto all'Atalanta, mi sono trovato bene con tutti. Il mister Roberto Mancini ha scelto me e voglio fare la mia parte.