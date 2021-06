Europeo – Le probabili formazioni di Italia-Austria: dentro Verratti e Acerbi

Questo sera a Wembley si sfideranno Italia ed Austria: ecco le probabili scelte di formazione di Mancini e Foda

Solito modulo per mister Roberto Mancini. Dopo l'ampio turn-over contro il Galles, tornano i titolari. Le uniche due eccezioni sono Chiellini e Florenzi, non convocati per infortunio. In porta confermato Donnarumma, con la linea difensiva composta da Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini e Spinazzola. A centrocampo ballottaggio tra Verratti e Locatelli, con il primo in vantaggio. Gli altri due posti sono di Jorginho e Barella. Il tridente d'attacco è il solito: Insime, Immobile e Berardi. Chiesa pronto a subentrare dalla panchina.