Calciomercato Bologna / Situazione bollente: 15 milioni ed è fatta!

Il Bologna continua a correre e non ha intenzione di fermarsi. Il club rossoblù sta attirando l'attenzione e gli 8 punti che separano gli emiliani dall'Atalanta non sembrano poi così incolmabili.

Thiago Motta sta modellando e plasmando la rosa in base a quello che è il suo modo di vivere, vedere e concepire il calcio. Per il tecnico italo-brasiliano non esistono i singoli ma solo il collettivo. Gioca chi sta meglio e questa si sta rivelando una strategia vincente. Quando i giornalisti provano a tirar fuori l'argomento relativo al suo contratto, lui cambia subito discorso dicendo che se ne riparlerà almeno tra un paio di settimane. Ma adesso Thiago Motta lascia il tempo che trova. La news è un'altra. Con 15 milioni arriva la firma.