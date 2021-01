Calciomercato Roma – Si valuta uno scambio che sarebbe clamoroso

Uno scambio piuttosto importante sarebbe fra le idee della Roma in questa sessione di calciomercato che potrebbe regalare sorprese

Ci sono indiscrezioni piuttosto importanti che arrivano in chiave calciomercato per la Roma . La situazione, è molto chiaro, è piuttosto complicata. La sconfitta nel derby contro i biancocelesti di Simone Inzaghi ha reso tutto più difficile di quanto si potesse immaginare e ora anche all'interno dello spogliatoio l'aria sembra essere molto tesa. Dunque, da dove ripartire? Ovvio che bisognerà fare ordine. Prima di tutto all'interno della società che dovrà trovare il giusto modo di proseguire la stagione, evitando di buttare all'aria quanto di buono è stato fatto e proposto fino ad ora. E dunque: bisognerà cambiare mister o no?

Dire che il futuro di Fonseca dipenderà dalla partita contro lo Spezia , ci pare piuttosto stupido e poco sensato. Insomma: se c'è un progetto e se c'è fiducia, tutto deve andare avanti al di là di una singola partita. E questo, ci pare piuttosto ovvio. Ma la vera domanda è: la società ha ancora fiducia nell'attuale tecnico? Difficile capirlo. Di sicuro, quanto accaduto in Coppa Italia non ha aiutato. Ma una mano tesa, potrebbe essere comunque data. E potrebbe arrivare dal mercato.

Stando alle ultime indiscrezioni riportate da Tuttomercatoweb.com, ad esempio, pare che la Roma non abbia nessuna intenzione di mollare il Papu Gomez. Il giocatore dell'Atalanta che pare oramai fuori da ogni progetto dei bergamaschi, è attenzionato da diversi top club in Serie A. Uno di questi - ci sono conferme da parte degli addetti ai lavori - è proprio quello giallorosso. Che non intende spendere i 10 milioni di euro richiesti dall'Atalanta ma che, allo stesso tempo, potrebbe provare a mettere sul piatto il cartellino di Diawara. Si tratta di un nome che a Gasperini piace particolarmente e che dunque, potrebbe risultare più che mai utile in fase di trattativa. Se l'affare potrà andare in porto o meno, lo scopriremo solo nei prossimi giorni. Ma l'idea c'è e come. Detto questo, Di Marzio, ha dato anche altre importanti notizie rispetto al calciomercato della Roma <<<