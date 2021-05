Mercato Udinese – Un club spagnolo sulle tracce del talento argentino

Calciomercato Udinese, il Villareal si sarebbe mosso per il giovane talento argentino: ecco di chi si tratta

Dopo aver raggiunto l’obiettivo salvezza, l’Udinese vuole chiudere in bellezza il campionato. Nelle ultime due partite i ragazzi di Gotti affronteranno prima la Sampdoria, nell’ultimo match casalingo della stagione, poi l’Inter, neo campione d’Italia, a San Siro. Più si avvicina la fine della Serie A e più il calciomercato entra nel vivo. Per il club friulano si preannuncia un’estate bollente: Musso e De Paul sono molto vicini all’addio, ma potrebbero non essere i soli a salutare.

Infatti, come riporta todofichajes.com, il Villareal, è interessato a Nauhel Molina, una delle vere rivelazioni di questo campionato. L’esterno argentino arrivato dal Boca Juniors a parametro zero, è sceso in campo fin qui 27 volte, segnando 2 reti e fornendo 5 assist. Dopo un primo periodo di adattamento Molina ha trovato nella città di Udine l’ambiente ideale per poter crescere, libero dalle pressioni che troppo spesso affliggono i giovani calciatori stranieri che approdano nel campionato italiano. Secondo il sito di calciomercato, il club allenato da Emery, vede nel laterale bianconero, il giusto sostituto di Mario Gaspar che non rientra più nei piani del tecnico.

Tuttavia, Pozzo vorrebbe trattenere almeno un altro anno l’argentino, il quale ha un contratto fino al 2025 con il club friulano e viene valutato circa 5 milioni di euro. Dal canto suo, il classe 98, sembra essere focalizzato solo nel finire al meglio il campionato per cercare di ottenere una convocazione in nazionale. Quest'estate si svolgerà la Copa America, un appuntamento al quale il giovane esterno non vorrebbe mancare. Molina non è l’unico calciatore dell’Udinese seguito dal Villareal, infatti, nelle scorse settimane anche Gerard Deulofeu era finito nel mirino del sottomarino giallo. Ad oggi la situazione è cambiata visto che lo spagnolo non gioca dal 14 febbraio a causa di un'operazione al menisco.