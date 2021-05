Mercato Udinese – I media spagnoli lo danno come obiettivo primario

Ecco le ultime news sul mercato dell'Udinese. Notizie bollenti dalla Spagna. Secondo i media iberici Simeone lo vorrebbe a tutti i costi

Le ultime indiscrezioni provenienti dalla stampa spagnola non lasciano spazio a molti fraintendimenti. L'Atletico Madrid vorrebbe De Paul. Ormai sono anni che questa voce di mercato vaga per le vie di Udine. Alla fine però non si è mai risolto nulla. Visto la grande stagione dell'argentino, però, qualcosa questa volta potrebbe veramente cambiare. L'Atletico attualmente è primo nella Liga ed è il candidato principale per la vittoria dello scudetto. Non sarà facile strappare il fantasista con la numero 10 alla famiglia Pozzo. Il calciatore è sul mercato ma costa e non poco.