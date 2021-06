News Fiorentina – Lucchesi: ”Ribery non può più fare il titolare”

L'ex ds della Fiorentina, Fabrizio Lucchesi, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana per parlare di Ribery e Vlahovic

La Fiorentina si prepara a pianificare la prossima stagione. La scelta di Gattuso è stato un segnale importante che fa capire come la società voglia tornare presto a lottare per un posto in Europa. Per farlo, oltre ad un grande calciomercato, servirà anche risolvere le varie situazioni legate ai rinnovi di contratto. L'ex direttore sportivo viola, Fabrizio Lucchesi, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana, dove ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti Ribery, Vlahoviced anche il neo allenatore Gennaro Gattuso. Queste le sue parole.

SUL FUTURO DI RIBERY

''Le valutazioni le può fare solo Gattuso. Il francese è un campione, ma deve capire che non è più il ragazzo di una volta: c’è da valutare quali siano le sue intenzioni. Deve decidere se accettare o meno di non avere più un ruolo centrale all’interno della squadra''.

SU VLAHOVIC

L'ex direttore sportivo ha espresso la sua opinione sul giovane attaccante serbo: ''Vlahovic è un patrimonio economico e sportivo per la Fiorentina. Due anni di contratto non sono tanti, ma nemmeno pochi: c’è il tempo per intavolare una trattativa. Penso che abbia ancora margini di miglioramento importanti. Credo che si arriverà alla soluzione migliore sia per il club, sia per il ragazzo. La società ha dimostrato di non farsi prendere per il collo, anche in passato''.

SU GATTUSO

Lucchesi ha infine detto la sua sulla scelta di puntare su Gattuso: ''Penso che Gattuso sia l’uomo giusto per ripartire, sono un fiorentino e voglio bene alla società. Negli ultimi anni la Fiorentina non è stata fortunata, ma non credo sia stata solo colpa degli allenatori. Alla fine sono loro a pagare, ma è stato un concorso di colpe. La Fiorentina doveva allineare varie cose che non riguardavano la conduzione tecnica. Mi auguro che si riparta con una programmazione diversa che riporti il club dove merita''.