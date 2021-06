Mercato Fiorentina – Amrabat pronto a trasferirsi in Turchia

Dalla Turchia lanciano la bomba: Sofyan Amrabat è ad un passo dal diventare un nuovo giocatore del Galatasaray

La Fiorentina vuole tornare a lottare per l'Europa. Dopo anni di sofferenze, i tifosi hanno perso l'entusiasmo, ma l'arrivo di Gattusopuò far nascere qualcosa di importante. I dirigenti viola sono al lavoro per regalare al tecnico calabrese rinforzi importanti in vista della prossima stagione. C'è da monitorare anche la situazione che riguarda il mercato in uscita. In caso di mancato rinnovo, Nikola Milenkovic andrà via, ma potrebbe non essere l'unico a salutare. In Turchia sono sicuri: Amrabat è vicinissimo a diventare un nuovo calciatore del Galatasary.