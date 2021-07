Mercato Fiorentina – Attaccante con le valigie in mano!

Nelle ultime ore il mercato della Fiorentina, guidato dal D.S. Pradè e dalla presidenza italo americana di Rocco Commisso e Joe Barone, è veramente incandescente, sono diverse le operazioni sia in entrata che in uscita. Oramai ufficiale da tempo l'arrivo di Nico Gonzalez, fresco vincitore della Copa America con la sua Argentina, per una cifra che si aggira intorno ai trenta milioni di euro. Ora tocca alle varie cessioni, dopo l'addio di Frank Ribery che è alla ricerca di una nuova avventura anche fuori dall'Italia, il secondo sulla lista è il terzino spagnolo Pol Lirola, anche lui già molto vicino ad accasarsi al Marsiglia per una cifra intorno ai tredici milioni. Nelle ultime ore anche la prima punta sembra essere pronta per una nuova avventura, scopri dove <<<