News Atalanta – Il Papu Gomez apre un ristorante a Bergamo

Il Papu Gomez inaugura un ristorante argentino a Bergamo, città che resta nel cuore del fuoriclasse argentino

Il Papu Gomez ha nel cuore Bergamo. Il fuoriclasse argentino, attualmente in forza al Siviglia , inaugura un nuovo ristorante in piazzetta Sant'Orsola a Bergamo. Un posto dal sapore nostalgico in una città che gli ha regalato molte gioie negli ultimi anni. Ecco le ultime novità sul locale e sull'inaugurazione.

OMAGGIO ALL'ARGENTINA - Boedo è un ristorante che vuole portare i sapori dell'argentina ai suoi clienti. Molti sono gli omaggi alla terra natia del Papu. Il primo su tutti riguarda Diego Armando Maradona , raffigurato sulla vetrina del locale con una grande foto. Da stasera a partire dalle 19 sarà possibile assistere allo show di esperti ballerini di tango durante la cottura del celebre piatto dell'Asado. Uno spettacolo indetto dal Papu e da sua moglie Linda già nelle precedenti settimane a Bergamo quando una coppia di ballerini si è esibita per le strade della città lombarda. Dal Boedo spiegano: "cercavamo originalità per attirare i prossimi clienti del locale, abbiamo ricevuto molte prenotazioni ed è una dimostrazione d'amore importante di Bergamo nei confronti del Papu Gomez".

LE DICHIARAZIONI DEL PAPU - Il giocatore del Siviglia ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al Boedo: "Per tanti anni sono stato il capitano dell'Atalanta e sono felice adesso di poter aprire un ristorante in una città che sarà sempre legata alla mia famiglia come Bergamo. Consiglio alcuni piatti del Boedo come le empanadas che sono simili ai panzerotti italiani; il Black Angus e la grigliata mista. I bergamaschi devono provare il flan de leche e la torta di mele come dolci. Sono entusiasta del portare le tradizioni e i piatti della mia argentina a Bergamo.