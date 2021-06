Calciomercato Atalanta – Scambio Barrow-Tomiyasu con il Bologna?

Il calciomercato dell'Atalanta entra nel vivo. Possibile scambio Tomiyasu-Barrow con il Bologna. I dettagli

Il calciomercato è alle porte e l' Atalanta non vuole farsi trovare impreparata. La squadra di Gasperini , nella prossima stagione, vorrebbe fare il definitivo salto di qualità e puntare, magari, allo scudetto. Servirà inevitabilmente un aiuto da parte della dirigenza con un mercato adeguato. L'obiettivo primario della società bergamasca è un difensore. Tra i vari nomi che sono stati proposti, piace molto quello di Takehiro Tomiyasu. Come riporta La Gazzetta dello Sport, un affare che il club orobico vorrebbe provare ad impostare riguarda infatti uno scambio tra il giapponese e Musa Barrow.

La società rossoblu il 1 Luglio dovrà versare i 15 milioni di euro per il riscatto del gambiano, dopo i 4 già versati con il primo prestito. La Dea, che ha come obiettivo Tomiyasu per rinforzare la difesa, avrebbe proposto uno scambio secco. Il Bologna valuta, però, il giapponese circa 25 milioni ed ha rifiutato l'offerta atalantina. Ecco allora la nuova proposta: gli orobici hanno successivamente provato ad alzare la propria offerta intorno ai 17-18 milioni, proponendo un conguaglio di 2-3 milioni. Tuttavia, il club emiliano non vuole inserire Barrow in questo scambio, ma piuttosto uno tra Sam Lammers o Roberto Piccoli, il quale potrebbe rimanere allo Spezia in caso di conferma di Vincenzo Italiano.