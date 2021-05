Calciomercato Fiorentina – Vlahovic: “Ho altri due anni di contratto”

Calciomercato Fiorentina- Dusan Vlahovic ha rilasciato alcune dichiarazioni a Mozzart Sport, una rivista serba.

FIRENZE - Dusan Vlahovic, attaccante serbo della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla rivista serba MozzartSport. Tra i temi principali anche il calciomercato. Ecco le dichiarazioni del numero 9 della Fiorentina.

MERCATO - "Le voci di mercato su di me? Cerco di non leggere i giornali. Mi informo sulle principali novità ma non leggo notizie su di me. Mi concentro solo sul calcio. Ho altri due anni di contratto con la Fiorentina e il 7 luglio sarò al raduno generale dei viola.

MILENKOVIC - "Milenkovic è un punto di riferimento per me: quando sono arrivato a Firenze era titolare e aveva giocato un Mondiale. Un punto di riferimento anche per gli altri giocatori, sempre a disposizione per i compagni di squadra. Dopo gli allenamenti tornavo con lui a casa, è sempre stato gentile nei miei confronti. Anche la mia famiglia mi ha dato una mano al mio arrivo in Italia"

OBIETTIVI PERSONALI - "Voglio segnare di più. Per me sarebbe un fallimento non ripetere i 21 gol segnati in questa stagione. Il mio obiettivo è segnare più gol. L'allenamento è una parte importante per raggiungere questo traguardo, gli allenatori mi consigliano di riposare ma ricordo loro che sono giovane. Ho 21 anni e non mi fermerò di certo ora per una pausa".

RIVALITA' CON LUKAKU - "Non sono riuscito a superare Lukaku in classifica marcatori anche se resto soddisfatto dei 21 gol. Le parole chiave per me sono sacrificio e lavoro".

PRANDELLI - "Cesare Prandelli sa come relazionarsi con i giocatori, è il punto di svolta della mia carriera. Mi ha aiutato con alcuni movimenti e sul come calciare in porta, la sua fiducia nei miei confronti mi ha aiutato durante la stagione e mi ha trasmesso serenità".

IACHINI - "Un grande uomo. Il mio rapporto con lui era perfetto. Iachini mi ha trasmesso fiducia nei miei mezzi e la continuità, poi tutto è diventato più semplice".

GATTUSO - "Un guerriero. Vuole la vittoria e non vedo l'ora di conoscerlo, è un campione del mondo".