Mercato Fiorentina – C’è aria di rinnovo: le proposte per i due big

Il mercato della Fiorentina è cominciato col botto. Rino Gattuso ha rivitalizzato l'ambiente della Viola riportando quello che mancava da ormai troppo tempo: speranza! La speranza di rivedere la divisa della Fiorentina combattere per raggiungere gli slot europei. Al nuovo allenatore sicuramente la grinta non manca. Purtroppo, però, serve anche altro per portare a casa dei risultati. Ecco perché il mercato della Fiorentina comincia proprio da dentro casa. Al Campini c'è aria di rinnovo e di prolungamento. Ecco le due formule pronte per essere firmate. Cominciamo dalla prima.