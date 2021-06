Mercato Fiorentina – Vlahovic obiettivo numero uno di Maldini

Dusan Vlahovic nella prossima stagione potrebbe vestire la maglia rossonera, ma servirà un'offerta altissima per convincere la Fiorentina

La Fiorentina , dopo l'arrivo di Gattuso , è pronta per pianificare il futuro. La società gigliata non vuole più lottare per non retrocedere e si prepara ad un grande calciomercato. Oltre ai vari acquisti sarà importante anche cercare di trattenere i big, tra cui Milenkovic , Castrovilli e Vlahovic . Il classe 2000, sia per l'età che per le prestazioni forntie, è quello che ha maggiori richieste. Oltre all'interesse di vari top club europei, c'è una squadra italiana che lo vorrebbe a tutti i costi.

Maldini vuole assolutamente regalare a Pioli un attaccante in vista della prossima stagione. Ibrahimovic non potrà giocare ogni partita, mentre Rebic e Leao si sono dimostrati troppo discontinui. L'affare Giroud sembrava praticamente certo, ma il rinnovo del francese con il Chelsea, ha stravolto i piani della società lombarda. La Gazzetta dello Sport, afferma che l'obiettivo numero uno dei rossoneri è Dusan Vlahovic. Il serbo, reduce da una stagione incredibile, è stato il primo classe 2000 a segnare almeno 20 gol in Serie A (21 a fine stagione). Non a caso, la Lega lo ha eletto come miglior Under 23 del campionato. La Fiorentina non ha nessuna intenzione di cederlo e chiede almeno sessanta milioni di euro. Tra le alternative ci sono Giacomo Raspadori e Gianluca Scamacca, entrambi di proprietà del Sassuolo.