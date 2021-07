Calciomercato Fiorentina – Pradè passa all’attacco: pronti due colpi

La Fiorentina vuole regalare a Vincenzo Italiano una squadra in grado di lottare per obiettivi importanti: in arrivo due nuovi acquisti

Redazione

La Fiorentina è chiamata ad un duro inizio di campionato. Nelle prime cinque giornate i ragazzi di Italiano affronteranno sia la Roma che l'Atalanta fuori casa, mentre ospiteranno al Franchi i neo campioni d'Italia. Nel mezzo le insidiose gare contro Torino e Genoa. I tifosi sperano che quest'anno la squadra possa lottare per obiettivi importanti. La società è al lavoro per costruire una rosa forte. L'acquisto di Nico Gonzalez non basta. Sicuramente, arriveranno un difensore, un esterno, un centrocampista ed anche un giocatore offensivo. Intanto, il direttore sportivo Daniele Pradè è ad un passo dalla chiusura di due importanti colpi. Vediamo chi sono.

Il ritorno di Nastasic

Matija Nastasic è stato acquistato dalla Fiorentina a dicembre 2010. Dopo solo un anno in maglia viola, il serbo si è trasferito al Manchester City per sedici milioni di euro più il cartellino di Stefan Savic. Negli ultimi sei anni, il classe '93 ha giocato con lo Schalke 04. Adesso, sembra essere ad un passo dal ritorno in Toscana. L'operazione è in chiusura grazie a un indennizzo di 2-3 milioni concordato con il club tedesco dopo la retrocessione. L'ufficialità non è ancora arrivata, perchè c'è bisogno di una cessione. Appena la società gigliata venderà qualcuno, Nastasic firmerà il contratto. Ma vediamo l'altro possibile arrivo.

Zappacosta vicino

Pol Lirola è pronto a tornare al Marsiglia che ha alzato l’offerta a 12 milioni di euro con pagamento biennale. Il sostituto dello spagnolo, quasi sicuramente, sarà Davide Zappacosta, vera rivelazione dell'ultimo campionato di Serie A. Dopo qualche stagione sfortunata, l'esterno con la maglia rossoblu è rinato. Il classe '92 dovrebbe arrivare in prestito dal Chelsea. Mister Vincenzo Italiano ha già dato l'ok all'operazione. La Fiorentina è pronta ad abbracciare il suo nuovo treno. Nel frattempo, un centrocampista potrebbe lasciare la Toscana dopo solo un anno dal suo arrivo. Ecco di chi si tratta <<<