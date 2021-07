Mercato Fiorentina – Può essere una manna dal cielo, Italiano crede in lui

La domanda fatta dal mister è quella di lasciare le cose come stanno in un determinato ruolo. Andiamo a scoprire di chi si sta parland

Redazione

Se il mercato della Serie A è oramai esploso, le società iniziano a fare i conti con i giocatori in rosa e vedere se c'è effettivamente bisogno di determinati cambiamenti. Italiano al momento può bloccare una dolorosa cessione, perché il giocatore al centro del discorso, nel nuovo sistema di gioco fondato sul 4-3-3 può fare faville ed essere un vero e proprio punto fisso per la società viola. La domanda fatta dal mister è quella di lasciare le cose come stanno in un determinato ruolo, Pradè ci sta riflettendo. Andiamo a scoprire di chi si sta parlando.

La situazione

Negli ultimi giorni si è parlato a lungo di lui, una società sembrava aver ipotecato le sue prestazioni, ma nelle ultime ore, il mister in primis soddisfatto dalle sue prestazioni negli allenamenti sembra aver cambiato idea. Stiamo parlando di Pol Lirola, il terzino ex Sassuolo si è ritrovato nell'ultima mezza stagione in quel di Marsiglia, ha giocato così bene tanto da convincere la squadra francese a puntare ancora forte su di lui. Il presidente dei biancoblu ha messo sul piatto ben dodici milioni di euro, la Fiorentina ci sta pensando, ma sostituire il giocatore spagnolo sembra non essere così facile come si prospettava, motivo per cui la trattativa ha ricevuto una decisa frenata. Andiamo a scoprire quali possono essere i possibili sostituti.

Il sostituto

Il profilo che al momento può sostituire nel migliore dei modi il giocatore classe 1997 è: Davide Zappacosta un giocatore che ha fatto faville nella sua ultima stagione al Genoa, tornato dal prestito non troverà spazio, salvo clamorosi imprevisti, nella società campione d'Europa. Pur di liberarsi del contratto, i blues accetterebbero una cifra anche bassa. Il giocatore però non convince a pieno il nuovo tecnico della società gigliata, soprattutto dopo aver visto come sta giocando negli ultimi giorni il giocatore spagnolo, atteso oggi ad un decisivo test match.