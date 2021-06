News Fiorentina – Bocci:” l’Anno Zero per Commisso”

Alessandro Bocci, noto giornalista fiorentino, si esprime sull'inizio del terzo anno dell'era Commisso a Firenze

Anno zero viola. Si riparte con Gennaro Gattuso. Un nuovo progetto per l'era di Rocco Commisso a Firenze. Alessandro Bocci, noto giornalista di Firenze, ha parlato ai microfoni di Firenzeviola.it sul futuro della Fiorentina. Ecco gli ultimi aggiornamenti in casa viola.

GENNARO GATTUSO - Ecco le dichiarazioni di Alessandro Bocci: "Gattuso era un tecnico molto desiderato. Da solo non basta, servirà fare fronte comune tra presidenza, dirigenza e parte tecnica. Tuttavia è un indizio positivo per un futuro splendido della Fiorentina, uno degli obiettivi della società".

ANNO ZERO COMMISSO - "I primi due anni di Rocco Commisso a Firenze sono stati deludenti sul campo. Inizia il suo terzo anno ma è un anno zero, la partenza di un nuovo progetto. Le nuove entrate nel calcio italiano pagano sempre uno scotto iniziale. Credo che la terza stagione possa essere positiva per Commisso e la Fiorentina".

SERGIO OLIVEIRA - "Servono giocatori funzionali al gioco di Gennaro Gattuso. Non so se definire Sergio Oliveira un grande colpo per entusiasmare i tifosi. Il profilo giusto lo ricoprono i giocatori forti tecnicamente e anche sotto l'aspetto mentale. La Fiorentina delle ultime stagioni non ha avuto carattere ed ha sofferto".

DUSAN VLAHOVIC - "Si deve ripartire dall'attaccante serbo. Dusan è il giocatore più forte e giovane a disposizione. Venderlo quest'estate sarebbe un brutto segnale, deve essere il punto di partenza della nuova Fiorentina di Gennaro Gattuso. Il nuovo tecnico può rilanciare anche giocatori come Amrabat e trattenere profili in partenza come Milenkovic. La rosa non va ricostruita da capo".

BIRAGHI E CASTROVILLI - "Biraghi e Castrovilli non sono stati convocati per la loro annata, non è stata una stagione all'altezza per i due. Problemi della Fiorentina di quest'anno. In particolare Castrovilli per il talento che ha a disposizione avrebbe potuto prendere il posto di Pessina in Nazionale".