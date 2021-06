Mercato Atalanta – Cragno nuovo obiettivo per la porta della Dea

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini desidera un portiere in sostituzione di Gollini considerato in partenza: Alessio Cragno del Cagliari

Voglia di riscatto. Nuovi stimoli da trovare per Alessio Cragno. L'esclusione dal gruppo dell'Europeo può portare Cragno all'Atalanta. Un cambio di piazza con un nuovo progetto e la possibilità di disputare le partite di Champions League. Secondo le ultime indiscrezioni, l'Atalanta vuole un nuovo portiere per sostituire il profilo di Pierluigi Gollini, dato in partenza. Ecco gli ultimi aggiornamenti di mercato in casa Atalanta.